Katrin Pauts: õpetajad on surematud, ja Andrus Esko oli mu esimene õpetaja päris elus 

Andrus Esko on üks neid inimesi, kelle puhul mõne aja pärast unustad, et ta on lahkunud.

Õpetajad on surematud, ja Andrus oli mu esimene õpetaja päris elus, mis algas siis, kui kool läbi sai. Kui mul poleks kakskümmend aastat tagasi nõnda vedanud, et juhtusin oma esimese tõelise ajaleheloo saatma just Andruse nimele, müüksin täna ehk külapoes saia. Seesama lugu tuli mulle tagasi kõige paksemas ümbrikus, mis olen kunagi saanud - välja prinditud, suuremas osas punasega läbi kriipsutatud, märkusi ja küsimusi tihedalt täis sirgeldatud. Sama jätkus Õhtulehe Tartu toimetuses suvereporteritööl - Andrus istus kõrval ja õpetas. Kui urahtused ja mühatused viimaks lõppesid ja tema silmis heakskiitvat sooja sädet märkasin, hingasin kergendatult - lugu oli viimaks valmis saanud!

Suure jutuga ta ei olnud. Kõneles nii palju, kui info edastamiseks tarvis. Telefonikõne lõpetas sõnapealt, kui oli vajaliku teada saanud. Ta võis tunduda osavõtmatu ja külm, aga see oli petlik. Ta maksis oma taskust mu esimese korteriüüri ja ostis vaesele maalapsele uued kingad, et mul kõlbaks suures linnas ringi käia. Kui arvas, et õige hetk, pistis pihku rullikeeratud rahatähe toidu ostmiseks.

Kord tulime intervjuult ja olin autost väljudes ettevaatamatu - uks riivas mööduvat masinat. Andrus oli mu peale väga pahane ning tegi kõik, et see auto üles leida ja võimalik kahju hüvitada. Tol õhtul sain temalt väga pika kirja, kus ta tegi mulle selgeks, milline inimene peab ajakirjanik olema - ennekõike hea.

Vahel oskas ta oma lõputus õiglusejanus ka liiale minna - Andrus võis olla paindumatu, kompromissitu, mõnikord näha ainult must-valget pilti. Nii võis ta vindi üle keerata ja ebaõigluse vastu võideldes omakorda seda teisest otsast jälle juurde keerata. Oleme meiegi tülitsenud - Väino Koorberg, me mõlema tolleaegne ülemus, mäletab küllap hästi, kuidas tema kabinetti ilmus Tartust Tallinna hääletanud reporteriplika, paduvihmas ligunemisest märg nagu kassipoeg. Turtsusin hüsteeriliselt nuttes, et mina selle hirmsa türanni alluvuses enam ei tööta. Väino pani mind Tartu bussi peale ja kupatas Andruse juurde tagasi. Andrus ei rääkinud minuga mitu kuud.

Meie viimane suhtlus võis jääda umbes kümne aasta taha. Olin läbi põlenud, väsinud, segaduses ning tundsin miskipärast tungivat vajadust Andrusega ühendust otsida. Uskusin, et ainult tema suudab mind uuesti õigele rajale juhatada. Ta vastaski kohe - pika, ilusa, südamliku kirjaga, kus oli juba tunda, et ta ei pea tänapäeva meediast ehk enam eriti lugu. Ta ei kihutanud mind iga hinna eest ajakirjandusse jääma, vaid soovitas edasi liikuda, midagi uut leida ja miks mitte perele ja laste saamisele mõelda. Pärast omal ajal Tartu toimetusemajas veedetud öid tuli mulle ehk üllatusena Andruse jutt, et töö polegi põhiline, millele elada.

Selles kirjas sinatas ta mind esimest korda. Muidu olime aastaid ikka teietanud.