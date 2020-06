Mahajäetud kuurist leitud naise tapmises on uus kahtlusalune: vahistati 52aastane mees 

„Kahtlustatavana peeti sündmuse järgselt asjaolude selgitamiseks kinni 39aastane ja 53aastane mees, kes mõlemad vabastati 48 tunni möödudes. Vahepeal laekunud info pinnalt pidasid politseinikud pühapäeva südaööl kinni ka 52aastase mehe, kelle puhul on alust kahtlustada tema seotust kuriteoga,“ ütleb ringkonnaprokurör Diana Helila. Ta lisab, et kohtuarsti esialgse hinnangu järgi suri naine löökide tagajärjel. „Vältimaks seda, et mees asub uurimisest kõrvale hoidma ning samuti arvestades võimalikku riski uute kuritegude toimepanemiseks, taotles prokurör teisipäeval kohtult 52aastase mehe vahistamist ning kohtu loal võeti mees eeluurimise ajaks vahi alla.“

Õhtulehega vestelnud naabruskonna elanik tunnistas, et kodutud ööbivad kuuris pead-jalad segamini ning tihtilugu tarvitavad alkoholi ja tülitavad kohalikke elanike. Õhtulehega vestelnud naabermaja elanik Aire ütles esmaspäeval, et ta nimeliselt kuuris elanud kodutuid ei tea, ent tunnistas, et näod on ühed ja samad. „See üks suur kamp, kes siin ligidal asuva poe juures tihtipeale kükitab,“ lausus ta.