Kohus jättis Saaremaa surmakutsari vahi alla, sest oht uuteks kuritegudeks on suur 

„Kohus nõustub prokuröri seisukohaga, mille kohaselt süüdistatava terviseseisund võimaldab tal liikuda, alkoholi hankida ja tarbida, seega võib süüdistatav vabaduses viibides jätkata alkoholi liigtarvitamist ja risk uute kuritegude toimepanemiseks on kõrge. Eeltoodu tõttu on kohtul põhjendatud kahtlus, et süüdistatav võib vabaduses viibides jätkata uute kuritegude toime panemist. Ainult jätkuv vahistus suudab tagada süüdistatava õiguskuuleka käitumise ja seeläbi õiguskorra kaitse.“

Tänavu 11. jaanuaril kolme hukkunuga liiklusõnnestuse põhjustanud Reinarti süüdistatakse mõrvas. „Prokuratuuri süüdistuse järgi teadis 34aastane mees, et oli raskes joobeseisundis, sõitis teadlikult ja tahtlikult oluliselt kiiremini lubatud piirkiirusest ning liikus tahtlikult vastassuunavööndisse kohas, kus möödasõit on keelatud. Prokuratuuri hinnang on, et ta pidi teadma, et ohutu möödumine ei sõltu temast, vaid juhusest, kuid ei hoolinud sellest. Selline käitumine ohustab kõige tõsisemal viisil kaasliiklejaid ja on seega üldohtlik,“ selgitas prokurör Rainer Amur oma otsust mai lõpus.