KADÕROV ÕPETAB TRUMPI: „Lõpeta veresaun!“ 

Veel kutsus Kadõrov üles üleilmselt institutsioone ning ÜROd sekkuma toimuvasse, et kaitsta ameeriklasi inimõiguste rikkumiste ning kohtuväliste tapmiste eest.

Tšetšeenide juhi pöördumine kõlab enam kui irooniliselt, kuna teda ennast on juba aastaid süüdistatud erakordses julmuses ning igasuguse teisitimõtlemise halastamatus mahasurumises. Muuhulgas arvatakse, et Kadõrovi käsi oli mängu ajakirjanike Anna Politkovskaja ning Natalja Estemirova tapmistes, samuti opositsioonilise poliitiku Boris Nemtsovi mõrvas. Samuti süüdistatakse Kadõrovit koordineeritud kampaanias seksuaalvähemuste vastu, keda on tema mahitusel röövitud, piinatud ja tapetud.