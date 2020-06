Suri ajakirjanik Andrus Esko | Väino Koorberg: tema lugudest vaatas meile vastu Eesti, mis jääb varju metsatukkade taha 

Andrus oli nõudlik ja nõudis õiglust. Ei piisanud, et sa kirjutasid õigesti. Sa pidid ka käituma õigesti, sest hea ajakirjanik on ennekõike hea inimene, ütles Andrus. Tekstile ta armu ei andnud. Võttis õhtul toimetusest lahkudes kuhja käsikirju kaasa ja hommikul tuli täiskritseldatud, viimse lauseni ümber tehtud lugudega tagasi. Nüüd oli iga lõik, kujund, viimne kui sõna paigas. Autorile jäi pärast eksitav mulje, et tema selle ilu tegigi. Ei teinud. Ilu tegi Andrus.

Eks see nõudlikkus viis vahel hullusteni ka. Küllap nii mõnigi kirjutaja on kogenud seda, et jõllitad juba 40 minutit ekraani ega suuda otsustada, kas toksida klaviatuurile „ja“ või „ning“. Tundub, et loo kogu jõud ja sõltub just sellest valikust. Ja nõnda sa posserdad ja posserdad. Ja ühel hetkel annad alla. Eks seda juhtus Andrusel ka. Viimastel aastatel üha sagedamini. „Kui kõnelda üksainus kord, on vastutus nii suur, et ükski sõna ei näi väärt, et öelda,“ kirjutab Doris Kareva. Seda krampi oli raske võita.