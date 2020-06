Peaminister Ratas võttis ERJK-küsimuses kasutusele uue taktika: Reformierakonna ründamise 

Ratas jätkas: „Ma näen seda, et erakondade rahastamise järelevalvet on mõttekas siis ja ainult siis muuta, kui seda kvaliteeti tõsta uuele tasemele. Kas riigikontroll see minu jaoks on? Vastus: jah on. See, et teie erakond kogu aeg riigikontrolliga on olnud opositsioonis, öelnud, et mida riigikontroll segab – ma pean silmas seda teie valitsemisperioodi –, mis aruandeid nad teevad, need on valed jne, see on ju teada-tuntud käekiri teie poolt. Minu arvamus on vastupidine, et riigikontroll on usaldusväärne. Riigikontrolli saab usaldada, ta on kindlasti iseseisev ja ta kindlasti tõstab ka, kui riigikogu nii otsustab, erakondade rahastamise järelevalve kõrgemale, paremale tasemele.“

Edasi võttis Ratas ette endiste reformierakondlastest peaministrite lähenemise kritiseerimise: „Tõesti siin meie erinevus on, et ma tõesti austan riigikontrolli tegevust ja siiralt. Ma ütleks nii, et ma tean seda, nüüd läheb siis riigikontrolli peale vaidlus. Mulle meenub, et näiteks Taavi Rõivas on riigikontrollist öelnud selliselt, et kui vaadata numbrite taha, siis saab iga keskkoolimatemaatikat valdav inimene aru, et need numbrid, mida selles võrdluses kasutatakse, ei ole absoluutselt võrreldavad. Ma ütleks nii, et kindlasti see ei ole selline argumenteeritud kriitika, et riigikontroll ei valda keskkoolimatemaatikat. See on nagu üks näide. Aga ma ütlengi, härra Kruuse, ma arvan, et siin ongi väga põhimõtteline erinevus Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Teie olete alati öelnud, et see riigikontroll tegeleb millegi kõrvalisega, segab, noh, näete, ütleb härra Rõivas, et ei vasta seda keskkoolimatemaatikat – see on ju halvustav, otseselt halvustav.“

Rõivas kaitses end: „Hea peaminister! Omamoodi on see ju südantsoojendav, et ikka veel defineerite te oma seisukohti läbi minu varasemate tsitaatide. Teie eelkäija Keskerakonna esimehena valdas seda stiili samuti suurepäraselt. Ja kui te tegelikult sisse elaksite sellesse või süveneksite sellesse toonasesse tsitaati, mida ma 2016. aastal ütlesin, kus riigikontroll ründas Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi, võrdles nende tehtut sisuliselt võtmekimbu ja mopiga ning siis püüdis neid numbreid võrreldavaks teha, siis küllap te nõustuksite, et need olid võrreldamatud numbrid.“

Ratas ei jäänud vastust võlgu: „Aga teie sellest küsimuse sissejuhatusest saabki ju alguse väga ideoloogiline lõhe riigikontrolli osas Reformierakonna ja Keskerakonna vahel. Te kasutate ka täna, 2020. aasta 3. juunil, formuleeringut, et 2016. aastal riigikontroll ründas teid. No kuidas riigikontroll saab rünnata ühte tugevat peaministrit, Taavi Rõivast? Mis mõttes ründas teid! Juba see mõttemaailm meil on väga erinev. Mina ei ütleks kunagi, et riigikontroll ründab. Riigikontroll teeb oma auditeid, kontrollib riigivara kasutamist. Ju siis oli mingeid probleeme seal.“

Ratas tsiteeris ka Ansipit

Järgmisena võttis Ratas ette Andrus Ansipi 2016. aastal Estonian Airi rahstamise auditi kohta öeldu. „Ma lugesin teie erakonna eelmise esimehe härra Rõivase ütlusi, ma võin võtta teie erakonna järgmise esimehe, härra Ansip riigikontrollist: „Aga riigikontroll, kes peaks samuti võtma laiema vaate, vaatama riigi ja rahva huve, nemad otsivad mingisugust, ma ei tea... Odav kollane konflikt.“ No see ongi olnud läbi aegade selline suhtumine Reformierakonna poolt riigikontrolli.“