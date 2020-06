Ribist toorvorstideni – 4 head ideed, mida suvisel grillipeol mekkida! 

Suvi on alati seotud grillipidudega. Kuigi viimasel ajal grillitakse üsna palju juustu ja igasuguseid köögivilju, on grillipeo krooniks tavaliselt siiski liha. Iga suve hakul tekib päevakorda aga sama küsimus: millist liha, vorstikesi ja snäkke eelistada? Poeletid on tooteid täis ning nendest lemmiku valimine võib osutuda keeruliseks.

Proovisime nelja Karni viimase aja kõige populaarsemat toodet ning panime kirja, mis mõtteid need meis tekitasid.

Šašlõkk Eesti suvi. See on ideaalne valik neile, kes ei taha, et šašlõkk oleks ülemaitsestatud. Lõppude lõpuks on oluline saada aru, mida sa parasjagu sööd. Selle Karni šašlõki puhul olid maitsenüansid hästi paigas, kuid mitte midagi ei olnud liiast.

Kes otsivad pekisemat liha, need peaks sellest šašlõkist kauge kaarega mööda käima. Šašlõkk Eesti suvi on mõnusalt taine ning meeldib seetõttu ka väga lastele.

Lihatükid olid täpselt sobiva suurusega ning neid ei pidanud väiksemaks lõikuma. Pärast grillilt tulekut ei läinud liha liiga kiiresti kuivaks… või oli asi selles, et liha oli nii maitsev, et see söödi enne ära? Igal juhul väga hea toode Eesti grillisuvesse!

Grill-liha Lemmik. See grill-liha võidab südameid juba oma välimusega – korralikud viilud kaelakarbonaadi punases kastmes. Kuigi kaste oli punane, siis liialt tuline see ei olnud.

Meie seltskond sõi seda koos kartuli ning tomati-kurgisalatiga nagu lapsepõlves sai tehtud. Muide, eriti hästi mekkis see, kui majoneesi kõrvale piserdada!