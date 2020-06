TONKSUKEELD: Briti valitsuse uued koroonapiirangud sattusid pilkelaviini alla 

Esmaspäeval tehti Inglismaa koroonaeeskirjadesse muudatus, mille kohaselt ei tohi keegi osaleda kogunemistel, mis toimuvad siseruumides ning koosnevad kahest või enamast isikust. Briti tabloidid ristisid selle kohe ümber „tonksukeeluks“. See tekitas ka rahva seas palju kõneainet – paljud arvasid, et selle täitmist on võimatu kontrollida ja üleüldse on tegu igati jabura reegliga.

Twitteris leviv #sexban on Suurbritannias kiirelt populaarsust kogunud. Mõned britid osutavad sellega Boris Johnsoni ebatraditsioonilisele eraelule, teised aga peaministri vanemnõuniku Dominic Cummingsi karantiinireeglite rikkumisele. Konservatiivne parlamendiliige Tobias Ellwood teatas, et kõnealune piirang on absurdne. „Mul on hea meel öelda, et see on naeruväärne,“ sõnas Ellwood.