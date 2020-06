Tartu raad nuriseb: Vanemuise tänava remontijat tuleb kogu aeg tagant utsitada 

Silver Reiljan, kes on tänavat ehitavast OÜst Asfaldigrupist, on aga rahu ise: „Mina ei näe kuskil mingit tonti. Meie anname objekti tähtaegselt linnale üle. Kui keegi ei ole millegagi rahul, helistagu mulle, räägime. Aga muidu on nii, et keegi kirjutab midagi Facebooki ja siis hakatakse tõmbama.“