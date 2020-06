Monika Haukanõmm liitus Keskerakonnaga 

„Eestis on vaja julgeid otsuseid, et hooldekoduteenus oleks inimlikult soe ja hooliv, samas kaasaegne ja inimestele taskukohase hinnaga, mis aitab inimestel väärikalt vananeda. Samuti olen valmis pingutama, et omastehooldus oleks laiapõhjalisem ning tugisüsteem puuetega inimestele tõhusam,“ selgitas Haukanõmm ja lisas, et Eestil tuleks võtta eeskuju heaoluriikidest, kus sotsiaalkulude osakaal avaliku sektori eelarvest on märksa kõrgem.