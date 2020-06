Lugu õnnestunud metsaoksjonist: kuidas 1000 euro eest müüki pandud metsa eest maksti üle 25 000!  

Oksjonile pandi väärtusliku metsa raieõigus vaid 1000-eurose alghinnaga. Paljude peast käis sel hetkel läbi mitmeid küsimusi: kus on konks, kas äkki on keegi teinud näpuvea ning unustanud ühe nulli lõppu kirjutada, kas tasub osaleda, kes on see julge hunt ja miks ta seda teeb? Pärast dokumentidega tutvumist sai oksjonist huvitatutele selgeks, et julge otsuse taga on Miskort AS, pika kogemusega metsakasvatusega tegelev firma Lääne-Virumaalt.

Ürask sundis metsa müüma

Paljude metsaomanike ja metsafirmade jaoks on käesolev aasta alanud ebasoodsalt: pehme talve tõttu on ära jäänud mitmed raied (mistõttu on pidanud paljud metsamehed tööta istuma) ning soe ilm on loonud soodsad tingimused üraskite leviku suurenemiseks, kes piltlikult öeldes meie metsades kahe suupoolega kasvavat metsa matsutavad.

Säärase ebameeldiva üllatuse osaliseks sai tänavu kevadel ka Miskort AS, kes kevadise istutamise käigus avastas, et neile kuuluval kõrvalkinnistul on hakanud mingil põhjusel männik kuivama. Kohe telliti ekspertiis, mis kinnitaski, et tüve putukkahjur ehk suur-säsiürask on jõudnud ka nende Rootsimetsa. Lisaks selgus, et metsas on juurepess, meie metsade kõige ohtlikum haigusetekitaja, kes igal aastal mädandab ja tapab sadu tuhandeid puid.

„Meil ei olnud plaaniski veel investeeringuna hoitavat metsa raiuda, kuid üraskit ju muud moodi tõrjuda saa, kui tuleb kahjustunud puud maha lõigata ja välja vedada,“ tõdeb metsaomanik, AS Miskort juhataja. Ta märgib, et otsus metsas raiet teha tuli langetada käbedalt. Keskkonnaamet väljastas kiiresti metsateatise ehk raieloa, mille järgi sai 1,7 hektari suuruselt alalt välja raiuda 450 tihumeetrit puitu. Tegutseda oli vaja kohe, et metsa seisukord ei halveneks – juba mitukümmend kahjustunud puud on hea kasvulava üraskitele, kes on võimelised väga kiirelt kahjustama ka ümberkaudseid puid ja edasi liikuma kinnistu piiridest välja, et ette võtta terveid metsamassiive.

AS Miskort teeb tavaliselt oma raied ise, kuid ootamatult lisandunud töö tekitas metsaettevõttes aga olukorra, kus nappis vajalikke töökäsi. „Kuna antud raiega oli lisaks kiire, tekkis meil mõte see Timberisse müüki panna. Oleme varemgi oksjonikeskkonnas oma raieid müünud ja aastate jooksul tõestuse saanud, et see variant toimib. Ma ei osanud aga oodata, et oksjonikeskkond teeb mulle pakkumise oma mets 1000-eurose alghinnaga letti lüüa,” tõdeb Rootsimetsa kinnistu omanik.

Kahjustunud puud Rootsimetsa kinnnistul