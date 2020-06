ÕL VIDEO | „JÄRGMINE PEATUS“ | 30 aastat Itaalias elanud eestlanna: kui keegi küsib mu päritolu, vastan, et olen Roomast 

On rõõm täheldada, kuidas Kristel kodulinnast räägib – ta tunnistab naerdes, et kui kuulab armastuslaule, ei mõtle ta mõnest inimesest, vaid Roomast. Muide, naine peab oma linna nii ilusaks, et käib korra kuus kõik tähtsamad vaatamisväärsused läbi. Rooma huvilistele annab ta ka häid nõuandeid, milliseid paiku külastada, kui peamised turistikohad üle vaadatud. Lisaks jutustab Kristel sellest, miks roomlased itaallastest erinevad, mis põhjusel on roomlased pirtsakad, millal nende sõim naerma ajab ja palju muud.