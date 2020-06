Kaks kuud eriolukorda kasvatas töötust Eestis kolmandiku võrra, eriti valusalt said pihta naised 

Foto: Eesti Pank

Uute registreeritud töötute seast kaotas umbes 30% töö koondamise tõttu. Keskmisest suurema teenindussektori osakaalu tõttu oli registreeritud töötuse kasv kõige kiirem Harjumaal, mis moodustas Eesti muutusest enam kui poole. Ka koondatutest veidi üle poolte elas Harjumaal. Taseme poolest on registreeritud töötuse määr Harjumaal siiski endiselt Eesti keskmisest madalam, ning ulatus 27. mai seisuga 7protsendini. Kõrgeim on töötuse määr Ida-Virumaal, kus 13,2% tööjõust on töötukassas töötuna registreeritud.

Foto: Eesti Pank

Kui masus sai väga valusalt pihta tööstussektor, kus töötasid peamiselt mehed, siis koroonakriis tabas kõige tugevamini teenindussektori tegevusalasid, kus töötab rohkem naisi. Ka registreeritud töötute juurdekasvust moodustasid suurema osa naised. Lisaks sellele raskendab naiste olukorda tööturul koolide üleminek distantsõppele ja tungiv soovitus lapsi lasteaeda ega vanavanemate juurde mitte viia. See on paraku suurendanud rohkem naiste kui meeste hoolduskoormust ning eriti suure koorma alla on sattunud üksikvanemad, kellest enamik on naised.