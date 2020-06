Maailm VALIMISED LÄHENEVAD: Valgevenes vahistati protestide käigus mitmeid opositsioonitegelasi Toimetas Aare Kartau , täna, 11:25 Jaga: M

Valgevene opositsioonipoliitikuid toetavad inimesed ei soovi Aleksander Lukašenkat taas presidendiametis näha. Foto: Reuters/Scanpix

Valgevenes on puhkenud meeleavaldused, sest praegune president Aleksander Lukašenka teatas, et kandideerib augustis toimuvatel presidendivalimistel ka kuuendaks ametiajaks. Politsei on viimastel päevadel vahistanud mitmeid Valgevene opositsioonitegelasi, nende hulgas ka juhtiva opositsioonipoliitiku Mikola Statkevitši.