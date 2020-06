ÕL TV | Õhtuleht ÕL VIDEO | Tänavaküsitlus: kas avalikes supluskohtades peaksid olema tualettruum, riietuskabiin ja prügikast? Gitta Riener | Video: Tiina Kõrtsini , täna, 12:35 Jaga: M

Foto: Tiina Kõrtsini

Tänavu ei nõuta, et avalikes supluskohades peaksid olema prügikastid, tualettruumid ja riietuskabiinid. Õhtulehe reporter uuris Tallinnas Stroomi rannas jalutajate käest, mida nemad sellest arvavad. "Siis läheb mustemaks see asi veel, kui praegu on," arvab rannas ilusat ilma nautiv mees. Stroomi rannas jalutav naisterahvas arvab, et prügi ju visatakse kohe maha ja rahvas ei hoia randa puhtana. "Õhtuti on ju siin joomapeod. Siis ikka ju pudelid vedelavad. Mõtle, kui lapsed tulevad ja paljajalu jooksevad, siis on ju klaasikillud jalas," tõdes naine.