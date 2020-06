Tallink jätkab koondamistega, töö kaotab 60 inimest 

„Kuigi tänaseks on mitmete riikide kodanikel juba võimalik Eestisse taas reisida, läheb broneeringumahtude taastumisega meie hotellides veel kindlasti aega ning sel suvel ei räägi me veel kindlasti sellistest mahtudest nagu me aasta algul planeerisime ja millega arvestasime. Seetõttu oleme me viimastel kuudel olnud sunnitud vastu võtma vägagi raskeid otsuseid oma tublide töötajate osas ning peame ka praegu astuma veel ühe sammu oma koosseisu vähendamiseks. Ükski selline otsus ei sünni praegusel ajal kergelt, kuid tuleviku ja jätkusuutlikkuse tagamise eesmärgil tuleb meil neid siiski astuda,“ lausus Tallink Hotelsi juhatuse liige Ave Svarts.