VIDEO | Kõlvart ühendab asutusi: TTV saab osaks linnakantseleist 

Kõlvart meenutas, kuidas ta oli aasta tagasi otsustanud, et Tallinna linna juhtimissüsteem vajab muutusi. „Meie eesmärk ei ole ilusad numbrid Exeli tabelis, vaid tallinlaste huvid. Kui me räägime süsteemist ja linnaelanikele teenuste osutamist, siis on kõige olulisem nende efektiivsus ja kvaliteet,“ sõnas ta ja lisas, et selle eesmärgi saavutamine on jagatud kolme etappi. Esimene neist on sihtasutuste ja ettevõtete võrgustiku korrastamine.

Kõlvart rõhutas, et sellega hakkasid nad tegelema juba enne kriisi ja seal ei olnud algselt eesmärk suureks kokkuhoiuks. „Esimene sihtasutus, millest ma tahan rääkida, on Tallinna Televisioon. Teadaolevalt eelmisel aastal lahkus TTV telekanalina vabalevist ja samas juba siis ütlesime selgelt välja, et me ei loobu sellest ressursist ja potentsiaalist ehk nendest inimestest. teeme nüüd koostööd erasektoriga. Näeme, et see on õnnestunud,“ rääkis Kõlvart ja lisas, et kui TTV kulud on linnale sellega vähenenud, siis vaatajanumbrid on kasvanud.