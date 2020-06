KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,45 miljonit diagnoositud nakatunut, 382 000 surma ja 3 miljonit tervenenut. Prantsusmaal korrigeeriti andmeid 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 881 205. Eile tuvastati riigis 21 882 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 12 riiki: Brasiilia (558 237), Venemaa (423 741), Hispaania (287 012), Suurbritannia (277 985), Itaalia (233 515), India (207 615), Saksamaa (184 091), Peruu (174 884), Türgi (165 555), Iraan (157 562), Prantsusmaa (151 325) ja Tšiili (108 686).

Venemaal tuvastati eile 8863 uut nakatunut, Brasiilias teatati aga lausa 27 263 uuest haigusjuhtumist. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Mehhiko, Kanada, Saudi Araabia, Hiina, Pakistan, Katar, Belgia ja Bangladesh. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Ladina-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2 miljoni nakatunu.