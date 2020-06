Tallinnas jäid lasnamäelased elektrita, esialgsetel andmetel põhjustas rikke vandaalitsemine 

Elektrilevi tegeleb rikke kõrvaldamisega ning püüab elektriühenduse taastada esimesel võimalusel. Ettevõte sõnas, et esialgsetel andmetel põhjustas rikke vandaalitsemine.

„Loodame voolu taastada hiljemalt keskpäevaks. Tegemist on jaotusalajaama mõlema toitekaabli rikkega. Kohas, kus õhuliin läheb üle kaabliks on toimunud põleng. Päästeamet käis kustutustöödel. Edastame juhtunu detailsema info politseile,“ teavitas olukorrast Elektrilevi juhtimiskeskuse juhtivspetsialist Hardi Puusepp.

Kella kümne paiku teatas ettevõte, et elektrikud teevad praegu kohapeal uusi kaabliühendusi, misjärel saab maa-aluse kaabli õhuliiniga ühendada ning loodetavasti on lähima paari tunni jooksul rike kõrvaldatud ja klientidele elektrivarustus taastatud. Elektrilevi vabandab klientide ees, kellele rike ebameeldivusi on põhjustanud ning teeb kõik endast oleneva elektrivarustuse kiire taastamise nimel.