Rahutused on jõudnud ka USA eestlasteni 

Bostonis Massachusettsis elava Bostoni ülikooli doktorandi Kertu Tensoni jõudsid protestid vaid mõni päev pärast George Floydi tapmist. Tema sõnul on vähemalt Bostonis olnud enamik proteste rahumeelsed, ent on esinenud ka vägivaldsemaid vahejuhtumeid, mida on eestlanna sõnul meedias rohkem kajastatud. „George Floydi mõrv oli lihtsalt viimane piisk karikasse. Selliseid rassiliselt motiveeritud mõrvajuhtumeid on kahjuks liiga palju,“ ütleb Tenso. Tema sõnul näitab statistika – tõenäosus, et politseinik tulistab relvastamata mustanahalist meest, on kolm korda suurem kui valge relvastamata mehe puhul. „Siinne rassiline ebavõrdsus on süstemaatiline ja teadusuuringutega tõestatud pea igas valdkonnas: mitte ainult kriminaalsüsteemis, vaid ka hariduses, majutuses ja tervishoius. Seega ma ei imesta, et USA nüüd rahutuste küüsis on,“ selgitas Bostoni ülikooli doktorant, kes lisas, et järjekordne mõrv politsei poolt oli vaid katalüsaator.