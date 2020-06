Eesti uudised Ametnikud jätsid suhkruhaige lapse puudetoetusest ilma Henry Linnard , täna, 22:25 Jaga: M

INSULIINIPUMP: Diabeedi esimese tüübi puhul ei tooda lapse kõhunääre insuliini ja seetõttu tuleb seda iga päev juurde süstida või siis manustada insuliinipumbaga. Foto: Vallo Kruuser

Sotsiaalkindlusamet lõi Eestis pretsedendi, jättes puudetoetustest ilma 14aastase lapse, kellel on tõsine haigus – ta põeb esimese tüübi diabeeti, mis nõuab pidevat tähelepanu. Lastearstide selts saatis sotsiaalministrile protestikirja – ettepanekuga puue ennistada. Sotsiaalkindlustusamet leiab: see, et suhkruhaige laps vajab järelevalvet, ei anna alust puude määramisele ja seega sotsiaaltoetusele.