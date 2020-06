Peeter Helme kaitsja: politseiprovokaator ületas lubamatult kuriteole kihutamise piiri  

Vandeadvokaat Raul Ainla sõnul õhutas politseiprovokaator Helmet kuriteole, aga too ei pannud seda toime. Isegi kui politseinik esines alaealisena, ei teadnud tema kaitstav isik, et suhtleb alaealisega. „Asjas pole kannatanut,“ ütleb Ainla. „Suheldi suhtlusportaalis virtuaalselt, suhtluspartnerit polnud võimalik näha ja tema vanust tuvastada,“ selgitas Ainla. „Prokuratuuri arvates on see kuriteokatse, kuna tegemist oli kuritegu matkiva politseinikuga, mitte lapseealise suhtluspartneriga. Seega Helme ei suhelnud lapseealisega, vaid politseiprovokaatoriga, kes ületas lubamatult kuriteo matkimise ja kuriteole kihutamise vahelise piiri,“ rääkis Ainla.