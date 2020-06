Maailm AMEERIKA RAHUTUSED | Pole vahet, kes ja milline, kui on mustanahaline? Greete Kõrvits , täna, 20:40 Jaga: M

„MILLAL MUUTUN NUNNUST OHTLIKUKS?“ küsib silt noore mustanahalise poisi käes, kes rahutuste keskuses Minneapolises meelt avaldab. Foto: Reuters/Scanpix

Trayvon Martin, Ahmaud Arbery, Eric Garner ja paljud teised, kelle sekka kuulub nüüd ka George Floyd. Mustanahalised mehed, kes said surma, tapeti, sest miski neis mõjus kas ähvardavalt või kahtlustäratavalt, kes ärritasid oma oleku või teoga kedagi teist niivõrd, et reaktsioon ei olnud kuidagi vastavuses sellega, mis algselt ärrituse võis põhjustada. Protestivad ameeriklased ütlevad: nad ärritasid tegelikult pelgalt oma olemasoluga. Silu end kui tahes viisakaks, valgenahalise ärritunud inimese jaoks on must must, vahet pole, kui viisakas.