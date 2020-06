Eesti uudised Audrus tuntakse Tuberkuloitedi asutajaliikme tapmises kahtlustatavat naist kui julma joodikut Arvo Uustalu , täna, 19:47 Jaga: M

Ansambli The Tuberkuloited 22. mail toimunud veebikontserdil teatas laulja Indrek Raadik, et hiljuti suri nende endine bändikaaslane Aivar Kandla. Ansambli esimene kitarrist ei surnud paraku loomulikku surma ning tema tapmises kahtlustatav elukaaslane on võetud kaheks kuuks vahi alla.