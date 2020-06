Rahapesus süüdistatud ärinaine Tiiu Järviste: selliselt käituti Nõukogude Liidu ajal, väikeettevõtlust tapetakse 

Järviste palus vaadata olukorra konteksti. „Aastatel 2017–2018 tõestati Danske ja Swedpanga rahapesu tehingud, mis küündisid 200 MILJARDINI ja seda teab kogu maailm. Finantsinspektsioon Kilvar Kessleri hirmunud ja võimetu juhtimise all ebaõnnestus töös kõigi nende aastate jooksul ja ei suutnud korrektset järelvalvet pangasektoris toimuva üle korraldada. Hiljuti andis Kessler kuivade silmadega oma avalduses teada, et pangad, kes on seotud maailma suurima finantssektori skandaaliga, on stabiilsed ja suured välispangad. Swedpanka kohustati ettekirjutusega lihtsalt puudused kõrvaldama. Kui tõeliste probleemidega tegeleda ei jaksa, siis hakatakse jõukohaseid probleeme ja vaenlasi välja mõtlema,“ kirjutas Järviste sotsiaalmeedias. Ta lisas, et sellepärast tegelebki finantsinspektsioon e-residentide, mitteresidentide, diginomaadide ja teiste nii Euroopa, maailma, kui ka kohalike väikeste ettevõtete kiusamisega ning muudab terve e-Eesti majandussektori elu äärmiselt keerukaks.

„Pangakonto avamine ja töös hoidmine on muutunud peaaegu võimatuks. Sellise poliitikaga hävitavad Kessler ja tema kaaslased meie majanduse kasvu,“ süüdistas ta.

GFC juhtumi osas pahandas Järviste, et rahapesualast töövõitu üritatakse vormistada 13 töötajaga mikroettevõtte peal. „Finantsinspektsioon on seatud eelkõige kaitsmaks klientide RAHA. Minu ettevõtte tegevus suleti päevaga, võimaldamata mõistliku perioodiga tagastada klientide raha. See on väga suur ja väga kohutav tööviga,“ seisis Järviste postituses.

Ta meenutas, et finantsinspektsioon oli hakanud neile rääkima kahest rahapesu episoodist, millest üks on Järviste sõnul tänaseks juba ära langenud. „Meie innovaatilisele väikeettevõttele heidetakse ette, et üks GFC Läti klient müüs oma jahi Itaalias maha ja tehingu maakler saatis talle müügist saadud raha meie ettevõtte kaudu tagasi. Päriselt eksisteeriv jaht, kusagil Vahemerel. Tehinguhind ligi 3 miljonit eurot, ei midagi kosmilist. Aga selle alla 3 miljoni eurose ülekande tagajärjel – upsti – võetakse ära ühe Eesti ettevõtte tegevuslitsents ja tembeldadakse teda suures ulatuses rahapesijaks ning kuritegelikuks organisatsiooniks,“ jutustas Järviste.

Ta kaebas, et finantsinspektsioon hävitas tema ettevõtte ja hoiab siiani vangistuses ettevõtte juhti, kelle ainsaks varaks on 2000 eurot maksev sõiduauto ja töötajad, kel pole sedagi. Järviste torkas mürgiselt, et sellega samal ajal teenivad kõverikud välispankurid miljoneid edasi ja kimavad Tesladega, kodueestlaste arvelt.