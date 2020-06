Juhtkiri | Trumpi rahumissioon omas riigis 

Ühendriike raskelt räsinud koroonapuhang ja algusjärgus majanduskriis on seejuures inimeste valmisolekut tänavatele tulla nähtavasti ainult suurendanud, sest vähemalt osa protestijaist tunneb, et neil pole enam midagi kaotada. Puhkenud kaost on varmad ära kasutama erinevad rühmitused, kutsudes inimesi üles vägivallale oma vastaste nime all, või lihtlabasteks rüüste- ja vargusretkedeks. Olgugi et meeleavalduste suurus ja kulg erineb regiooniti märkimisväärselt, ei jäta rohke pildi- ja videomaterjal meeleavaldajaile kahtlust, et tõestati seda, mida oligi vaja: politseinikud ja tänavatele korda looma kutsutud rahvuskaartlased ei kõhkle jõudu kasutamast ka rahumeelsete rahvahulkade vastu.