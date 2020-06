Ameeriklased USA protestidest: niigi vaevatud rahva kannatus katkes ja president valab lihtsalt õli tulle 

Torni hinnangul on Ameerika võimud ilmselgelt rohkem huvitatud oma äride ja mitte oma inimeste kaitsmisest. „Nad surusid peale seda, et majanduse päästmiseks peab ärisid varem avama ja nüüd on politsei äride kaitsmisel liiga vägivaldne,“ kommenteeris ta. Floyd’i surmajuhtum sai samuti alguse sellest, et üks poemüüja kutsus mehele politsei väidetava pettuse pärast. Floyd ootas poe juures rahulikult politsei ära ja ei hakanud neile vastu.

Torn tõi välja, et protestijaid on mitut tüüpi ja rahumeelsete meeleavaldajate kõrva on ka neid, kes kasutavad olukorda ära süüdimatuks varastamiseks rüüstamiseks. „Ma olen kuulnud ka lugusid, et on inimesi, kelle põhiline eesmärk on proteste vägivaldseks muuta. Samal ajal on ka videod politseinikest, kes ilma põhjuseta kummikuulide ja pisargaasiga rahumeelseid protestijaid ja ajakirjanikke ründavad," seletas Torn. Ta lisas, et mõistab vägivaldse protestimise, kuid esitas ka küsimuse, „kuidas me saame neilt paluda rahumeelsust ja teiste vara austamist, kui nad reaalselt surevad oma nahavärvi pärast ja süsteem ei austa isegi nende elusid?"

„President teeb showd!“

Tallinnas elav David Lorbiecke märkis, et igal inimesel, kes elab või on elanud Ameerikas, on mõni halb kogemus politseinikega. „Me oleme kõik sellega harjunud. See on laialdaselt levinud arusaam, et politsei võib süüdimatult teha mida iganes ja ei saa selle eest mingit karistust,“ selgitas ta ja lisas, et politseinike vahel on vendlus, kus ametikaaslaste kaitsmine saab sageli võitu rahva kaitsmisest.

Lorbiecke sõnul on rahvas riigi senisest tegevusetusest raevus. Floyd’i juhtumi teeb tema sõnul märkimisväärseks selle juhtumispaik. „Minneapolis ei saa palju riiklikku ja globaalset tähelepanu. Seda teatakse kui turvalist ja progressiivset linna, ta on justkui Ameerika Kopenhaagen. Asjaolu, et see surm seal juhtus, oli lõplik murdepunkt,“ sõnas ta.

Lorbiecke torkas, et president Trumpi suutmatus olukorda kontrollida ei tule kellelegi üllatusena. „Ta ei oska lahendada probleemi, milleks on vaja teha rohkemat kui ennast kiita. Kogu see olukord jätab temast väga halva mulje ja sellepärast tahab ta seda lõpetada nii kiiresti kui võimalik. Ta tundub nagu psühhopaat, kes tahtis lihtsalt võimu ja rambivalguse pärast presidendiks saada. Vastutust ta ei võta, vaid kohtleb presidendi ametit nagu telesaadet, kus päris probleemidega ei tegeleta,“ süüdistas ta ja lisas, et Trumpi juhtimine on olnud alguses peale alla igasugust arvestust.

„Ma ei ole oma elu jooksul veel näinud Ameerikat nii katkise ja lõhestatuna. Sõjaväe tänavatele toomise asemel võiks Trump hoopis näidata toetust ja mõistmist. Vägivalla vastu ei võitle vägivallaga,“ kommenteeris Lorbiecke.