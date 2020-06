Maailm Ameeriklased Eestis USA protestidest: niigi vaevatud rahva kannatus katkes ja president valab lihtsalt õli tulle Johanna-Kadri Kuusk , täna, 17:54 Jaga: M

Las Vegase protestija näitab politseile rusikat. Foto: AP/Scanpix

USA rahutusi kaugemalt Eestist jälgivad ameeriklased on ühel nõul, et selline plahvatuslik reaktsioon on märk kaua kestnud kannatuse katkemisest ja praeguse presidendi oskamatusest juhtida.