Julia Laffranque | Koroonajuhtumitest Euroopa riikide kohtutes 

Kuigi Eesti kohtutesse pole koroonaga seotud küsimusi eriti jõudnud – küll aga õiguskantslerile –, on kolleegid mitmetes teistes Euroopa riikides pidanud selle teemaga igapäevaselt tegelema. Kohtuasju on tekkinud koroona mõju tõttu liikumis- ja ettevõtlusvabadusele ning kohtusse on tulnud pöörduda nii varjupaiga taotlejatel kui ka hooldekodudes lähedase kaotanutel.

Liikumisvabaduse piirangud

23. aprillil tunnistas Praha linnakohus Tšehhi valitsuse seatud vaba liikumise piirangud õigusvastasteks. See oli märgilise tähtsusega lahend, mille sõnum oli see, et igas olukorras tuleb kinni pidada seadusest ja õigusriigi põhimõtetest. Nimelt kehtestati Tšehhis liikumispiirangud tervishoiuministri määrusega ja eirati eriolukorra seadust, mille kohaselt oleks piirangud pidanud kehtestama valitsuskabinet ja kinnitama parlament. Sellest tulenevalt võivad kahjunõudeid esitada näiteks ettevõtjad, kelle poed ebaseaduslikul alusel kinni pandi.

Sloveenia konstitutsioonikohus pidi analüüsima seda, kas valitsuse määrus, millega piirati liikumisvabadust ja kogunemisvabadust avalikes kohtades ning liikumist väljapoole kohalikku omavalitsust, on vastavuses Sloveenia põhiseadusega. Kohus leidis, et probleem on selles, et piirangud on kehtestatud määramata ajaks, mis polnud vajalik eesmärgi saavutamiseks.

Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohus leidis, et teatud piirkondades polnud kohalik võim piisavalt otsusvabadust kasutanud, et kaaluda, kas ikka igasugune enam kui kahe inimese kogunemine on keelatud või võib sellest teatud juhtudel – näiteks selliste usutalituste korral, mis ei too kaasa nakatumisriski – erandeid teha.

Saksamaa Föderaalne Konstitutsioonikohus lükkas mai alguses tagasi ühe Hessenist pärit mehe taotluse esialgseks õiguskaitseks. Kaebaja, kes juba aastaid depressiooni all kannatab, leidis, et tema olukord halveneb, kui ta ei saa teiste inimestega otsest kontakti. Kuigi kontaktipuudus ja sotsiaalne isolatsioon puudutavad eriti raskelt psüühiliselt haigeid, leidis kohus, et kui piirangud täielikult lõpetada, võib see tuua kaasa uue koroonapuhangu ja väga tõsiseid tagajärgi.

Küprosel vaidlustas üliõpilane halduskohtus regulatsiooni, mille kohaselt Küprosele naasvad välismaal õppivad tudengid peavad riiki sisenemisel esitama tervisetõendi. Kaebaja arvates oli selline kodanike riiki mittelubamine ebaseaduslik. Halduskohus leidis aga, et tegemist on üldise regulatsiooniga, mis puudutab suuremal hulgal isikuid, mitte ainult kaebajat ja on mõeldud viiruse leviku ärahoidmiseks ning lükkas kaebuse tagasi. Kui tudeng oleks vaidlustanud riiki sisenemise konkreetse keelu, oleks kohus kaebusega tegelenud.