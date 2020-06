Viljandi lähedal lasti maha pesale lendav kurg 

Intsident juhtus 24. mail Viljandi maakonnas Vardja küla talu hoovis. Keskkonnainspektsioonile edastatud esialgses infos öeldi, et kurg oli tulistamise hetkel just pesani jõudmas.

Keskkonnainspektsiooni pressiesindaja sõnul napib infot, mis kurepesa juures toimus. Olemasolevad infokillud ütlevad, et laskmine toimus õhtul, pealtnägijaid ega otseseid tunnistajaid ei ole. „Menetlus on alustatud, aga kahjuks ei ole praeguseks rohkem selgust saanud, kes mis põhjusel kurge laskis,“ ütles Tuul. „Kui kellelgi on infot, mis edasi aitaks, võib meiega ühendust võtta.“