Tulistamine või elektrilöök? Pesale lennanud kure surm on jäänud lahendamata 

„Juhtunu tagamaad on paraku jätkuvalt ebaselged. Pole kindel seegi, et toonekurge oleks tulistatud,“ ütles Õhtulehele keskkonnainspektsiooni pressiesindaja Himot Maran. „Tõendite vähesuse tõttu ei saa me rääkida laskjast, veelgi enam, toonekure tapmisest laskmise teel. On täiesti võimalik, et kuuldud pauk tuli elektriliinide lühisest, mis toonekure traatidesse lendamisel võis tekkida.“