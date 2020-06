FOTO | Kopli lahel nähti delfiine 

"Hommikul kella 11 paiku laeva lootsides mere poole märkasin kahte lootsikaatrit saatvat delfiini. Pilt oli üllatav, et siin selliseid ilusaid olevusi võib kohata. Vesi on järelikult puhas," kirjeldab vahvat vaatepilti loots Indrek Sülla. "Puhtus ja soojus on saabunud meie vetesse."