PROHVETI PILKAMISE EEST SURMA! Pakistani pühadusetoetajad ootavad oma saatust 

Süüdistus tekitas kohe küsimärke. Shagufta vend Joseph ütles BBCle, et paarike on süütu – ta kahtlevat nimelt, kas neil jaguks piiravalt kirjaoskust selleks, et solvavad tekstid üldse kokku panna. Naine töötas hooldajana kohalikus kristlikus koolis, Shafqat on aga osaliselt halvatud.

Pealekauba olevat paari ülestunnistuse saamiseks piinatud. „Shafqat ütles mulle, et politseinik lõi teda nii kõvasti, et tema jalaluu läks pooleks,“ jutustas Joseph pärast ühte külastust vanglasse.

Süüdistatavatel on ka neli last, kes on Josephi sõnul läbini traumeeritud. „Nad nutavad kogu aja... nad igatsevad oma vanemaid ja tahavad neid uuesti näha.“