Mootorikütuse hind langes Tartus viimaste aastate madalaimale tasemele, Tallinnas püsivad hinnad muutumatult 

Terminal Oil teatas Facebookis, et langetas teisipäeva ennelõunal diislikütuse hinna kõikides automaat- ja täisteenindusjaamades üle Eesti 0,879 eurole liitri kohta, mis on ka madalaim hind terve Baltikumi peale. Liitri mootoribensiin 95 saab Terminal Oili jaamades kätte 1,069 euroga, bensiin 98 liiter maksab 1,119 eurot.

Terminal Oili juhatuse liige Raido Raudsepp ütles ERR-i uudisteportaalile, et hinnalangetuse taga on Tartust alanud hinnarallli, ent lisas, et naftahinnad on tõusus ning kütusehinna madalal hoidmine pole jätkusuutlik.

"Otsus tuleneb sellest, et Tartus mingil põhjusel viidi hinnad alla ja me otsustasime, et kui hinnad peaksid all olema, siis viime üle kogu Eesti hinnad alla," ütles Raudsepp.

Alexela juhatuse liikme Alan Vahti sõnul oli hinnalangetus seotud lastekaitsepäeva puhul korraldatud ühekordse kampaaniaga, millega läks Tartus kaasa ka Alexela.

Vaht märkis samuti, et kampaania ei ole jätkusuutlik ning tegelikult on kütusehinnad maailmaturul hoopis tõusuteel. "Bensiini- ja diislihinnad on kuu ajaga olnud 6-9protsendilises kasvus. Ainuüksi täna on maailmaturul bensiinihind kasvanud 1,7 senti liitrist ja diislil 1,2 senti liitrist," sõnas Vaht.

Kui Tartus hinnad langesid, siis Tallinnas püsivad hinnad samal tasemel. Viimati tõusis kütus eelmisel nädalal, mil suuremad tanklaketid tõstsid bensiin 95 hinda kolme sendi võrra.