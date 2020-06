VIDEOD | POLITSEI MEELEAVALDAJATE VASTU: Ameerika upub rahutustesse ja vägivalda 

Möödunud nädalal Minneapolises politseiniku põlve all lämbunud mustanahaline George Floyd on kujunenud märtriks, kes sümboliseerib riigis väidetavalt eriti just mittevalgete suhtes vohavat politseivägivalda. Olgugi, et Floydi vend lausus märatsejate kohta CNNile: mees ise poleks rahutuste käiku heaks kiitnud.