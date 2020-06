MIDA TEHA KOOS LAPSEGA KODUS? 10 võimalust, kuidas sisukalt aega veeta! 

4. Õige hambapesu harjumus

Praegu on lastel suurepärane võimalus õppida õigeid hügieeniharjumusi, sealhulgas suuhügieeni. Seega võiksime koosveedetud aja veeta lisaks mängimisele ka lapsele kasulikke oskusi õpetades, mis jäävad talle kogu eluks meelde. Ära ainult unusta, et õige hambapesu harjutamine võib ka lõbus olla. Kuidas nii? Näiteks äppi Oral-B Disney Timer kasutades saab sinu laps väikese preemia iga kord, kui ta on hambad korralikult ära pesnud. Pead lihtsalt oma nutitelefoni ekraani vaatama. Kui sinu laps kasutab hambaharja õigesti, muutub ekraanile peidetud pilt nähtavaks. Samal ajal tuleb sul jälgida, kas laps peseb hambaid õigesti ja vastavalt juhistele. Vajadusel paranda tema vigu. Äppi saab kasutada Oral-B Kidsi hambaharjadega. Pead vaid meeles pidama, et eesmärk pole ainult lõbutseda, vaid igas mõttes hammaste eest korralikult hoolitseda.

Üks võimalus on valmistada lapse toa jaoks kaunistusi, kasutades selleks juba olemasolevat või luues midagi täiesti uut. Näiteks mõni huvitav valgusti, mida on tänapäeval võimalik osta odavalt ja vähese vaevaga. Võite proovida ka koos valmistada mõne muusikainstrumendi ja mängida sellel hiljem mõni oma väljamõeldud laul. See on ühtlasi ka hea võimalus mõneks eelseisvaks sündmuseks ise kingitus meisterdada.

5.Rühmatreening või tantsimine

Üks oluline osa enda eest hoolitsemisel on füüsiline vorm. See on eriti oluline nüüd, kui peame püsima oma kodus. Kui sinu laps on terve, kutsu ta kodusele tantsukursusele või tubasesse trenni. Peaksime lastele juba väikesest peale sisendama, kui oluline on püsida terve ja heas vormis. Peaksime igal sammul rõhutama, kui kasulik on aktiivne elustiil ja mitte jätma muljet, et see on tüütu kohustus. Tantsimine sobib imehästi, kui sul on väikesed lapsed. Me ei räägi siin karmist trennist, vaid lõbusast rühmategevusest, mis paneb liikuma kogu keha. Mis kasu sellest peale parema tuju saab? Endorfiine, hea enesetunde, terve arengu ja lapsele sügava une. Selle eest oleme hilisõhtul tänulikud.

6. Värvimine, lõikamine, kujundite voolimine