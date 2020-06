KOROONAVIIRUS MAAILMAS: 6,38 miljonit diagnoositud nakatunut, 377 000 surma ja 2,92 miljonit tervenenut 

Worldometersi andmeil on enim nakatunuid tuvastatud Ameerika Ühendriikides – 1 859 597. Eile tuvastati riigis 22 153 uut nakatunut. 100 000 haigusjuhtumi piiri on ületanud USA kõrval veel 12 riiki: Brasiilia (529 405), Venemaa (423 741), Hispaania (286 718), Suurbritannia (276 332), Itaalia (233 197), India (199 343), Prantsusmaa (189 220), Saksamaa (183 765), Peruu (170 039), Türgi (164 769), Iraan (154 445) ja Tšiili (105 159).

Venemaal tuvastati eils ööpäevaga 8863 uut nakatunut, Brasiilias teatati eile 14 556 uuest haigusjuhtumist. Suuremad kriisiriigid, kus nakatunuid on tuvastatud üle 50 000, on veel Mehhiko, Kanada, Saudi Araabia, Hiina, Pakistan, Belgia ja Qatar. Uueks koroonaviiruse epitsentriks on kujunenud Ladina-Ameerika. Euroopas on tuvastatud kokku üle 2 miljoni nakatunu.