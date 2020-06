KARMID MEETMED: Trumpi teekond fotosessioonile vabastati pisargaasi ja šokigranaatidega. Pentagonis muretsetakse presidendi plaanide üle  

Donald Trump sai taas hakkama vastuolulise käiguga, kui ta lasi Valget Maja ümbritsevat rahvast pisargaasi ja šokigranaatidega laiali ajada, et saaks minna lähedalasuva St Johni kiriku eest toimunud fotosessioonile. Kirik oli eelmisel ööl toimunud rahutuste käigus kahjustada saanud. Politseinikud rajasid Trumpile rahva seas teed ka kummikuulidega varustatud relvade abil. Vaid mõni hetk pärast protestijate karmi laialiajamist hoidis Trump käes piiblit ja poseeris sellega kaamerate ees. Varem Valge Maja roosiaias toimunud pressikonverentsil ütles president, et on „kõigi rahumeelsete protestijate sõber“.