Omniva tõstab kirjade saatmise hinda 

ERRi uudisportaal kajastas, et kui muidu tuli Eesti-siseste kirjade, mis on eelkõige mõeldud kutsete, postkaartide, dokumentide ja muude selliste pabersaadetiste saatmise eest tasuda 65 senti, siis alates maikuu viimasest päevast maksab seesugune teenus 90 senti. Selle raha eest lubab Eesti Post, et kiri jõuab saajani kolme päevaga. Eesti Posti teenusearenduse juht Mari Allese ütleb, et hinnatõus tähendab tarbija jaoks eelkõige seda, et ümbrikule tuleb kleepida varasemast suurema summa eest marke.