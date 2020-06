Kaitsjad vaidlustasid Karel Šmutovi süüdimõistmise muusik Kõmmari tapmises  

Karel Šmutovi üks kaitsjatest, vandeadvokaat Anu Vilt ütleb, nad on otsustanud maakohtu otsusele esitada apellatsiooni. Tegu on mahuka otsusega, mille analüüs võtab aega, sõnab Vilt, et veel seetõttu ei saa täna täpselt öelda, mida apellatsioonis taotletakse.- Ringkonnaprokurör Kelly Kruusimägi ütles kohtusaalis ajakirjanikele, et ta kavatseb kohtulahendiga põhjalikult tutvuda, kuid peab võimalikuks, et prokuratuur kaebab otsuse edasi.