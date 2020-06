Repinski tegi ettepaneku Jõhvi vallavanema vastu hääletanud erakonnast välja arvata 

„Seoses sellega, et Arthur Seppern ja Eduard East kirjutasid alla umbusaldusavaldusele erakonnakaaslasest Jõhvi vallavanema vastu, teeb Keskerakonna Jõhvi osakond erakonna juhatusele ettepaneku nimetatud isikud erakonnast välja arvata. Keskerakonna põhikiri näeb ette, et juhatus võib erakonna mainet kahjustanud isiku erakonnast välja arvata. Siin ei saa olla kahtepidi arvamust," teatas Repinski erakonna sotsiaalmeedia lehel.

Repinski kinnitab, et Max Kaur on vallavanemana hästi hakkama saanud. "Tahan rõhutada, et umbusalduse algataja ei ole Keskerakond, vaid selle taga on üksikud volikogu liikmed, kes kasutavad Keskerakonna kaubamärki ning seisavad kitsa seltskonna ärihuvide eest. Keskerakond tahab Jõhvis ka edaspidi võimul olla ja tegeleme praegu fraktsiooni uue koosseisuga."