Vägistamise kohta valetanud tallinlanna mõisteti tingimisi vangi: "Poleks uskunud, et nii läheb" 

Kuid juba siis tundus sündmusele reageerinud meedikutele, et midagi selles loos ei klapi. Naine oli kummaliselt rahulik, miski tema olekus ei viidanud äsjasele läbielamisele. Tähelepanu pälvis seegi, et naine oli purjus.

Täpsustavatele küsimustele vastamisega jäi naine selgelt jänni. Enamikele küsimustele vastas naine, et ta ei mäleta. Kogenud politseinikud teavad, et valikuline mälu on ilme märk, et kõik ei pruugi päris nii mustvalge olla.