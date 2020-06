MÄSS? Facebooki töötajad pole rahul Zuckerbergi leplikkusega Trumpi vastu 

Guardian kirjutab, et rahulolematust kostub ettevõtte kõigilt tasanditelt, ka vanemtöötajate seast. Erilise kriitika alla sattus Zuckerbergi otsus jätta üles presidendi post, milles ta näis kutsuvat üles politseinikke avama tuld riiki vallanud rassirahutustes osalevate meeleavaldajate pihta. Näiteks Twitter lisas postituse juurde kohe hoiatava märgise.

„On vastuvõetamatu anda kõlapinda vägivalda sütitavale ning valeinfot külvavale materjalile – hoolimata sellest kes sa oled või kas see on uudisväärtuslik,“ lausus Facebooki videotelefoni Portal peadisainer Andrew Chow. „Ma pole Marki seisukohaga nõus ning pingutan, et teha ses suhtes muudatusi.“