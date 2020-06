KÕRGED KÜLALISED: kas Poola teatab Tallinnas Balti riikidega ühinemisest? 

Millal Eesti viimati kõrgeid külalisi võõrustas? Meie välisministri Urmas Reinsalu võtab küsimus korralikult ajusid ragistama: see olla justkui aeg teisest reaalsusest. „Kriisi ajal kindlasti mitte. Aga kui nüüd tagasi keerata aega, siis… Märtsi alul ma olin Vilniuses ja ütlesin, et asi tundub käest ära minevat. Märtsis pidi Saksa välisminister tulema Eestisse, aga siis ma ütlesin Läti-Leedu kolleegidele, et ma teen ettepaneku see ära jätta ja tegime selle kolme Balti riigi ja Saksa välisministrite kohtumise video teel,“ meenutas Reinsalu.

Seega on teisipäevane sündmus oluline märk koroonajärgse normaalsuse saavutamisest rahvusvahelisel tasemele. Tõsi, rääkida tuleb „uuest normaalsusest“, sest piiranguteta saavad eestlased ringi käia vaid Balti riikide üleselt, ehk tegu on nn „Balti reisimulliga“, mida välismeedias tuuakse usinalt näiteks, kuidas riikidevahelised piirid võivad maailmas taas avaneda. Sarnast süsteemi on hiljem kasutanud näiteks Taani ja Norra omavahelise reisimise võimaldamiseks. Poolast võib peagi saada Balti mulli neljas liige – võib-olla juba teisipäevasel pressikonverentsil –, samas kui Soome on teatanud, et nemad peavad sellega liitumist veel liiga rutakaks sammuks.

Reinsalu sõnul on tal rõõm, et mingi normaalsus hakkab taastuma. „Kellel ei oleks. Loomulikult tuleb ette vaadata, aga need esimesed kohtumised on nüüd eriti kõnekad. Eesti tahab olla väga aktiivne ja näidata, et on tegus-toimiv riik regiooni tasemel, aga ka laiemalt,“ sõnas Isamaa poliitik.

Eesti välisministril endalgi on esimene ametlik välisvisiit tehtud: Balti kolleegidega arutati 15. mail Riias sellesama reisimulli küsimusi. „Sõitsin seal bussiga. Osadel inimestel olid maskid ees. Küsisin Läti välisministrilt, et kuidas teil nende maskidega bussides on, ja ta vastas, et see on kehtestatud kohustusena, aga karistust ei ole selle rikkumise eest. Seepärast osad inimesed kannavad, osad mitte. Aga muidu oli Riias nagu Tallinnaski: linn oli tühi,“ meenutas Reinsalu.

Eesti on seega teine Balti riik, kus välisministrid kriisijärgselt kogunevad. Võimalik, et risti saab kirja ka kolmas. Reinsalu tutvustab isiklikke reisiplaane: „Oleme rääkinud Leedu ministriga ja võib-olla on juuni keskel plaanis ka Leedus käia. Suurte ürituste osas, mis on siis ministrite koosolekud, olen ma ettevaatlik. Jälgida tuleb terviseloogikat ja anda ka signaal, et suurel inimeste kogunemisel üle piiride on omad riskid. Liikuda tuleks samm-sammult.“