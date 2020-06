Riina Sikkut | Kuidas hüvitada haiguspäevi? 

Kümne aasta taguse finantskriisi ajal tehtud kärbete tulemuseks oli ka see, et kolme esimest haiguspäeva enam ei hüvitatud ning neljandat kuni kaheksandat päeva hakkas hüvitama tööandja 70% ulatuses viimase kuue kuu keskmisest töötasust, üheksandast päevast haigekassa ehk me kõik ühiselt samuti 70%.

Poole rohkem haiguslehti

Selle muudatuse mõju inimeste käitumisele muutus teravaks küsimuseks praeguse nakkushaiguse leviku tingimustes. Kui nakkuse leviku vältimiseks on vaja, et kõik haigusnähtudega inimesed koju jääksid, siis kuidas nad saavad haiguslehe ja on seejärel valmis koju jääma, kui see tähendab kaotust sissetulekus? Kriisimeetmena läks tööle IT-lahendus, mis lubas inimesel endal kiiresti töövõimetuslehe avada, samuti rahastati lisaeelarvest ajutiselt ehk eriolukorra ajal kolme esimest haiguspäeva.

Nende meetmete tulemuseks on pea poole rohkem haiguslehti ja märgatav lisakulu. Kahe kuu jooksul avasid inimesed portaalis digilugu.ee 24 000 korral haigus- või hoolduslehe ning kokku oli eelmise aasta märtsi-aprilli 54 000 haiguslehe asemel neid selle aasta samal perioodil 100 000. Lisaeelarves eraldati kolme esimese haiguspäeva hüvitamiseks 7 miljonit eurot ja haigekassa töövõimetushüvitise kulud kujunevad kavandatust suuremaks.

Praeguseks oleme olukorras, kus nakatunuid lisandub vähe, kuid nakkus ei ole kadunud. Vastupidi – mitmed eksperdid hoiatavad teise ja raskema haiguselaine tulemise eest. Sellega seoses kerkib taas küsimus kolme esimese haiguspäeva hüvitamisest, et nakkuskahtlusega inimesed kohe koju jääksid.

Näiteks küsib Postimehe toimetaja Kadri Tammepuu: „Kui haiguslehe esimese kolme päeva eest haigekassa enam hüvitist ei maksa, kuidas maandada riske, et madalapalgaline või suure laenu võtja haigust ei varja?“ Terviseamet on teinud ettepaneku nakkushaiguste puhul hüvitada haiguslehti alates teisest haiguspäevast. Või kas motiveerida ettevõtjaid hüvitama oma töötajate kolme esimest haiguspäeva?

Esimesest haiguspäevast hüvitamise pooldajad toetuvad enamasti just sellele, et ainult nii jäävad haiged inimesed koju, muidu käivad tööl edasi nakkust levitamas. Vastuolijad viitavad põhjuseta töölt puudumise suurenemisele, haiguslehtede võtmise suurenemisega kasvavale halduskoormusele ja muidugi suurenevatele kuludele. Kummal leeril on õigus? Ilmselt mõlemal. Sest me pole keskmised eestlased, õpilased või patsiendid ning näiteks haiguspäevade hüvitamine mõjutab töötajaid erinevalt, olenevalt nende sissetulekutest ja ametist.