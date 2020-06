TERVISEKS! Lõuna-aafriklased jooksid uuesti uksed avanud alkoholipoodidele tormi 

Valitsus sulges koroonakriisi alguses kõik alkoholipoed, kuna selle liigpruukimisest tulenev vägivald on riigis üha tõsisem probleem. BBC kirjutab, et nii arstide kui politseinike hinnangul oli kuiva seaduse mõju tohutu ja haiglaravi vajavate patsientide arv vähenes märkimisväärselt. Niisama rõõmsad ei olnud Lõuna-Aafrika veinitootjad ja pruulikojad, samuti kannatas eriolukorra all maksulaekumine aktsiisidest.