Seisukoht | Koroona tappis aja 

Kuulsin vahepeal ka toredat teooriat. Teate seda tunnet, kui lähed punktist A punkti B? Tundub päris pikk tee. Kui aga tuled sama rada pidi tagasi, lendab aeg hoopis väledamalt. Miks? Äkki seepärast, et sinna sõites tundub kõik uus ja huvitav, tagasi tulles aga igav, sest kõik on juba nähtud.

Märtsis iga päev ja ööpäev läbi vaadatud koduseinad ei pakkunud mitte midagi uut ja huvitavat. Ja see kuu on minu jaoks peaaegu et kadunud. Kokkuvõttes võiks siit välja kooruda üks koroona õppetunde.