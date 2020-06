Juhtkiri Juhtkiri | Miks on ministritel kiirtestidega kiire? ohtuleht.ee , täna, 17:01 Jaga: M

Kas ametnike asi on ministrite suuniseid pimesi järgida või peaksid valitsusliikmed oma tegevuses enam arvesse võtma nende valdkonnaekspertide arvamust? Selle järgi, kumb suhtumine jääb valitsuses peale, võib muu hulgas otsustada, kas lähiajal jõuavad Eestis laiatarbekasutusse koroonaviiruse läbipõdemist tunnistavad kiirtestid. Selle vajalikkuses lähevad mõnede ministrite ja terviseameti arvamused selgelt lahku: kui amet jääb endale kindlaks, et usaldusväärseid, kasvõi kodus kasutamiseks mõeldud teste Euroopa turul veel polevatki, siis näiteks välisministril on ärimeestelt kingituseks saadud 50 000 testi kasutuselevõtuga selgelt kiire.