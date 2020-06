President Kaljulaid lastekaitsepäeval: lapsed on pidanud suurtega võrdselt osalema meie inimeste elude päästmises 

Kallid laste parimad sõbrad ja kallid Eestimaa lapsed!

Tänavu tuli 1. juuni meile teisiti, nii nagu on tulnud teisiti kõik hommikud alates 12. märtsist. Lapsed, täitsa erakordsel viisil, on pidanud suurtega võrdselt osalema meie inimeste elude päästmises. Lapsed, nii nagu suuredki, on pidanud paljust toredast loobuma selleks, et ühiskonnas oleks kroonviiruse põhjustatud kurbust nii vähe kui võimalik.

Lapsed, muide, on elupäästjatena silma paistnud ka varem. Pea igal aastal, kui jagatakse elupäästjamedaleid, saab selle ka mõni vapper laps või nooruk. Tänavu on vaprad olnud kõik lapsed, kõik noored. Kallid, lapsed, selle eest teile suur aitäh!

Lapsed on meie ühiskonna kõige siiram osa. Neis on usk headusesse ja see tugevam kui meis, suurtes, kui elu on neile senini näidanud oma paremat külge – turvalist kodu ja koolikeskkonda, turvalist tänavat, linna ja riiki.

Lapse lootust ja suureks kasvamise põnevust-ärevust ei tohiks rikkuda miski, mis paneb teda kahtlema asjaolus, et ka temal on ühiskonna liikmena õigused ja kohustused nagu meil kõigil, ja nende õiguste ja kohustuste tasakaalust sündiv vabadus viia täide kõik oma unistused. Mõneti on see, kuidas laps ja noor tajub oma õigust siin ühiskonnas teha vabu valikuid ja olla neid valikuid tehes toetatud nii seadusruumi, kultuuriruumi kui komberuumi poolt, ühiskonna lakmuspaber ja ka tulevikuennustus.

Mida rohkem usuvad meie lapsed ja noored, et neist ja just neist sõltub nende enda ja Eesti tulevik, seda julgemad ja ettevõtlikumad nad on. Mida rohkem jaksame meie, täiskasvanud, vaadata lustiga kõrvalt ja toetada meie noorte püüdlusi paremaks saada ja paremaks teha seda, mis nende ümber, seda parem Eesti tulevikule.

Noored on need, kes loodavad päästa maailma. Seda on nad alati tahtnud teha, aga nüüd on käes aeg, mil tulebki sellega vältimatult tegeleda. Meie põlvkond saab selle neile teha raskemaks või kergemaks.