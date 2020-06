VIDEO | KOROONA VÕI REPRESSIOON? Moskva politsei võttis kinni meelt avaldanud ajakirjanikud 

Meeleavalduse sütitajaks sai opositsioonilise Novaja Gazeta ajakirjanik Ilja Azar, kellele määrati kaks nädalat vabadusekaotust. Lazarile endale pandi süüks seda, et ta nõudis vabadust endisele politseinikule, kes pidas võitlust korrakaitsjate korruptsiooni vastu.

Azari töökaaslased rivistasid end Moskvas siseministeeriumi hoone ette täpselt nõnda, nagu koroonaepideemia ajal kehtestatud kord nõuab: üksinda ning omavahel distantsi hoides. Ainult sellist meeleavalduse vormi on praegu võimalik kasutada ilma eelnevalt võimude luba taotlemata.

Kinnipeetud ajakirjanikud süüdistasid võime selles, et nad kasutavad hädaolukorda ära selleks, et selle varjus piirata igati seaduslikke kogunemisi. Vahi alla võetute seas olid sellised tuntud nimed nagu Ehho Moskvõ heaks töötavad Aleksander Pljuštšev ja Tatjana Felgengauer, samuti telesaatejuht Mihhail Fišman ning toimetaja Sergei Smirnov. Viimane postitas endast vahi all viibides ka Twitterisse pildi: